《中国报摘》--中国证券报1月18日

* 头版头条:

--为进一步改善A股持股结构,提高机构投资者比重,相关部门正多管齐下,积极协调和推动机构资金入市,未来可能推动出台针对机构投资者的税收减免、递延等优惠政策,鼓励长期投资.

* 其他:

--截至周二晚间,14家基金公司旗下约200只基金率先公布2011年四季报,从基金操作动向上看,不少基金在四季度已加大对大盘蓝筹股的配置比例,并缩减了在中小市值股上的头寸.

--中国人民银行与阿联酋中央银行在迪拜签署中阿双边本币互换协议,互换规模为350亿元人民币/200亿迪拉姆,有效期三年,经双方同意可以展期.

--中国科学院预测科学研究中心发布预测报告认为,今年中国国内生产总值(GDP)增速为8.5%左右,对外贸易增速同比明显回落,顺差继续下降,全国房价将转入下行通道,预计商品房均价同比下降约5.3%.

--央行上海总部出台"支持上海实体经济发展的指导意见",其中在货币信贷方面,央行上海总部称将按照总行政策和各金融机构的实际情况,灵活运用差别存款准备金率政策,增强政策工具使用的针对性.

--记者从相关渠道获悉,停滞近一年的核电新建项目审批有望在今年上半年内恢复重启.相关人士透露,按照国务院此前部署要求,新建项目审批重启须待《核安全规划》出台後才可恢复.

--中国水电(601669.SS)称,公司自今年1月1日以来新中标两重大工程,合计总金额逾30亿元人民币.

--长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)称,公司拟发行规模不超过20亿元的公司债券,期限不高於七年且不低於三年.

--贵州茅台(600519.SS)预计2011年归属於上市公司股东的净利润同比增长65%以上,公司2010年度净利润为50.51亿元.

--国家发改委能源研究所研究员耿志成认为,在需求不济的情形下,煤炭企业并不具备所谓的价格话语权,他判断上半年煤炭价格将回落至700元/吨.

--绿地集团公布2011年度经营业绩,去年实现经营收入超过1,830亿元,较上年增长32%,利税近200亿元;公司计划2012年保持20%以上增长,经营目标直指2,300亿元.

--中国电信2011年天翼3G手机销量达3,400万部,其中3G智能手机全年销量超过1,660万部,比2010年增长10倍以上;公司预计今年天翼终端需求量将超过8,000万部,其中3G智能手机4,500万部,同比增长近3倍.(完)

--整理 边竞; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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