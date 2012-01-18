〔中国房地产〕2012年商品房平均售价料同比下降约5.3%--中科院

路透北京1月18日电---中国科学院预测科学研究中心周二发布报告称,综合调控政策、市场供需等各项因素,2012年商品房价格将进入下行通道,预计商品房平均销售价格将同比下降约5.3%,一季度增幅回落最高.

新华社援引中科院发布的中国经济预测报告并称,预计今年房地产投资同比增长21.1%,全国商品房销售面积料同比增长约3.2%.

"最主要的一点是已有的房地产行政政策不会放松,将进一步遏制房价过快上涨.另外,房产税徵收也将对平抑房价起到积极作用,"中科院预测科学研究中心教授董纪昌称.

他指出,尽管居民收入增加、城镇化规模加大、住宅的刚性需求强劲、 土地价格推动等长期性因素会支撑房价保持上涨,但市场供需状况和政策因素会促使房价涨幅继续回落.

董纪昌并分析称,市场的存量供给持续增加,开发商资金链继续从紧,部分城市房价成交低迷导致市场的观望情绪较重等因素将对房价形成下行压力.

中科院预测科学研究中心专家并建议政府注意实施调控的差别化;坚持严格的差异化信贷政策,科学运用基本的信贷政策工具;注重商品房和保障房协调发展;限购政策在短期内不松动.

在持续严厉调控政策下,2011年房地产行业主要指标增幅明显放缓,投资及新开工增速出现明显下滑.统计局周二数据显示,尽管2011年房地产投资同比增速维持近28%的高位,但12月单月增速却降至12.3%,为年内新低,新开工面积增幅亦下滑至16.2%.[ID:nCN1339720]

尽管中国住宅市场房价过快上涨的势头已得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.去年底召开的中央经济工作会议强调,2012年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给.[ID:nCN1283394](完)