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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 08:29 BJT

〔日本热股〕尔必达记忆体大涨逾8%,因有报导称其寻求与美光结盟

路透东京1月18日电---尔必达记忆体6665.T股价周三大涨逾8%且交投活络,此前日本读卖新闻报导称该公司将寻求与美光(MU.O)结盟.

尔必达与银行就再融资贷款进行谈判,与客户就投资和预付款进行商议.(完)

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