〔日本热股〕尔必达记忆体大涨逾8%,因有报导称其寻求与美光结盟

标题新闻：意大利2月预算赤字约82亿欧元，较上年同期收窄约18亿欧元－财政部
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路透东京1月18日电---尔必达记忆体6665.T股价周三大涨逾8%且交投活络,此前日本读卖新闻报导称该公司将寻求与美光(MU.O)结盟.
尔必达与银行就再融资贷款进行谈判,与客户就投资和预付款进行商议.(完)
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路透3月1日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 304.7 8 305.5 2 * 4月 292.4 228 294.4 7 * 5月 286.0 106 286.3 9 * 6月 278.8 269 280.2 59 * 7月 273.2 4159 275.5 272 * 8月 271.8 8845 273.8 792 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)