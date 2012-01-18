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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 08:19 BJT

〔韩国股市〕盘初下滑,银行股领跌

路透首尔1月18日电---韩国股市开盘小跌,在1,900点附近面临阻力,投资者在长周末前保持谨慎.

银行股盘初领跌,其中新韩金融集团(055550.KS)下跌1.08%,韩亚金融集团(086790.KS)跌1.1%.

0003GMT,韩国综合股价指数.KS11跌0.18%,至1,889.42点.(完)

--编译 杜明霞;审校 王洋

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