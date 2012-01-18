《中国报摘》--其他报纸重要消息1月18日(I)

**上海证券报**

--中国银行(601988.SS)(3988.HK)副行长陈四清表示,2011年人民币的跨境使用迅猛发展,但与中国贸易大国的地位相比,仍存较大的差距,未来应加快推动人民币的跨境使用.

--重庆市市长黄奇帆表示,今年无论市场怎样变,推进国有企业整体上市的目标不能变,同时要择机推进一批低成本的并购重组项目;到2015年,全面实现地方适宜上市的国企全部进入资本市场.

--权威信息显示,浦发银行(600000.SS)现任董事长吉晓辉已经获得连任提名,而该行继任行长一职也将采取行业内竞聘而非任命制的方式选拔,目前这一程序正在加紧进行中;此外浦发银行目前无再融资计划.

--中国人寿保险集团公司总裁袁力表示,今年将在巩固寿险、资产管理、财产险、企业年金等现有主业竞争优势的基础上,积极拓展银行、基金等新业务领域,使之成为驱动集团发展的新增长极.

**人民日报**

--国务院副总理李克强在宁夏考察时强调,要更加注重保障基本民生,更好发挥市场机制作用,促进经济平稳较快发展.

--中央纪委副书记吴玉良指出,截至去年11月底,三年来全国纳入治理范围的110多万个单位共发现"小金库"60,722个,涉及金额315.86亿元人民币,纠正违规资金235.23亿元.

--上海市市长韩正表示,今年一季度,上海将调整普通商品房标准,并再度放宽共有产权房的准入门槛.

**第一财经日报**

--一位接近监管层的人士称,合格境外机构投资者(QFII)和RQFII(人民币合格境外投资者)的额度上限均有望大大提高,甚至超过现有规模一倍以上.

--宝钢集团2011年实现营业收入3,133亿元,实现利润总额187亿元,同比下降约20.8%,全年完成钢产量4,427万吨,同比增5.2%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/赵红梅; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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