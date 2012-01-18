〔中港个股〕招商银行获批发行不超过200亿元小微企业专项金融债

路透上海1月18日电---中国招商银行股份有限公司(3968.HK)(600036.SS)周三公告称,公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过200亿元人民币金融债,所募集资金将全部用於发放小微企业贷款.

银监会於去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整後存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nCN1173830]

随後中信银行(601998.SS)(0998.HK)、民生银行(600016.SS)、浦发银行(600000.SS)、深发展(000001.SZ)等多家股份制银行有意发行小企业信贷专项金融债,规模在200亿元至500亿元不等.而兴业银行(601166.SS)於去年12月末抢得首单,发行了300亿元五年期小微企业专项债.

招商银行A股周二收报12.78元,过去一个月累计上涨9.98%.(完)

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