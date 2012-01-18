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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 08:15 BJT

〔标题新闻〕丰田汽车未来三个月内将增加圣安东尼奥皮卡车厂周六班次,以提振经销商库存

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E80G056]

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