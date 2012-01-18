〔企业结盟〕日本尔必达寻求与美国同业美光进行资本结盟--报导

路透东京1月18日电---日本读卖新闻周三报导称,该国芯片制造商尔必达记忆体6665.T将寻求与其在美国的竞争对手美光(MU.O)进行资本合作,因该公司正在苦苦应对市场形势的恶化以及来自韩国同业的激烈竞争.