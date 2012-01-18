〔中股业绩〕贵州茅台预计2011年净利同比增65%以上,因量价齐涨

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海1月18日电---中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周三发布业绩预增公告,经初步测算,预计公司2011年度净利润同比增长65%以上,主要原因是产品销量与价格同比上年度增长所致.
公司2010年度实现归属於上市公司股东的净利润为50.51亿元人民币,基本每股收益5.35元.
贵州茅台去年前三季度公司实现归属於上市公司股东的净利润65.69亿元,同比增长57.38%;基本每股收益6.33元.[ID:nCN1157244]
贵州茅台周二收报180.44元,过去一个月下跌10.57%.(完)
参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 边竞; 审校 丁淑琴
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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