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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 08:37 BJT

〔中股业绩〕贵州茅台预计2011年净利同比增65%以上,因量价齐涨

路透上海1月18日电---中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周三发布业绩预增公告,经初步测算,预计公司2011年度净利润同比增长65%以上,主要原因是产品销量与价格同比上年度增长所致.

公司2010年度实现归属於上市公司股东的净利润为50.51亿元人民币,基本每股收益5.35元.

贵州茅台去年前三季度公司实现归属於上市公司股东的净利润65.69亿元,同比增长57.38%;基本每股收益6.33元.[ID:nCN1157244]

贵州茅台周二收报180.44元,过去一个月下跌10.57%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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