版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 08:26 BJT

〔日本股市〕盘初微跌,回吐上日涨势

路透东京1月18日电---日股日经指数周三盘初下跌,扭转上日升势,因花旗集团(C.N)业绩疲弱盖过西班牙成功标售短期公债带来的宽慰.

日经指数.N225盘初下跌0.1%,至8,454.70点,但持守在25日移动均线切入位约8,449点上方.东证股价指数.TOPX跌0.3%,至729.50点.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐