〔中国经济〕预计今年GDP增长约8.5%,CPI同比涨幅在3.6-4%--中科院

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 今年中国GDP增速为8.5%左右,呈前低後高
* 全年CPI同比涨幅料在3.6%-4%
* 全国房价将转入下行通道,预计商品房均价同比下降约5.3%
路透北京1月18日电---中国科学院预测科学研究中心发布2012年中国经济预测报告称,今年中国国内生产总值(GDP)增速为8.5%左右,全年居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将在3.6%-4%.
中国证券报周三刊登报告称,预计今年中国经济将保持平稳增长,呈现前低後高态势.
"GDP止跌回升的拐点可能在年中出现,投资、消费和净出口对GDP增长的拉动分别为4.5、4.3和-0.3个百分点."报告预计.
报告称,今年CPI总体上属於下行区间,其中一季度涨幅最大,各个季度将呈下降趋势.中科院并预计全年PPI同比上涨3.5%-5%.
今年中国对外贸易增速将同比明显回落,进口增速快於出口,贸易顺差继续下降.在欧债危机不严重恶化的情况下,预计今年中国进出口总额约41,473.6亿美元,顺差约1,300亿美元.
至于中国房地产市场,报告认为,在房地产政策不放松、房产税徵收试点进一步扩大以及保障性住房建设推动等因素的作用下,房价涨幅可能回落.预计今年上半年房价调控政策出现明显成效,住宅销售将量价齐跌.
中科院预计,全国房价将转入下行通道,预计今年商品房均价为5024.4元人民币/平方米,同比下降约5.3%.就各季度而言,预计一季度均价下滑最快,同比下降约10.7%,而四季度将同比上升1%.
中国2011年GDP增幅为9.2%,四季度同比增长8.9%;全年CPI同比上涨5.4%;全年贸易顺差1,551亿美元,比上年减少264亿美元.(完)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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