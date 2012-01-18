〔新闻稿〕惠誉确认台湾的"A+"评等,展望为稳定(更新版)

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

1月17日电---惠誉确认台湾的长期外币及本币发行人违约评等(IDR)分别为A+和AA-.惠誉并确认短期外币IDR为F1,国家上限评等为AA.展望为稳定.

"此项台湾评等确认系反映出台湾强健的外部金融及稳定的公共财政.然而,全球经济前景不确定性给台湾这种小型且开放的经济体带来威胁,挑战台湾当局财政稳健的承诺,给大型银行系统造成压力,"惠誉亚太区主权评等小组联席董事Anna Thung表示.

2012年底外汇储备(包括黄金)料达到4,414亿美元,相当於能够应付14.7个月的经常性对外支付(CXP),或占广义货币的38%.强劲的外部缓冲能够在资本流动波动时期保护主权评等.

惠誉预测2012年台湾经济将成长3.1%,而後在2013年回归到约4.2%的趋势增长水准.台湾出口导向型经济体容易受到不确定的外部环境影响.尽管如此,与中国大陆更加紧密的经济合作应在中期内提振台湾的商业环境和经济实力.

惠誉指出,台湾经济表现改善、推出新税以及节制开支有助於稳定财政.2012年财政赤字比重料从2009年的4.5%缩小到3%以下.惠誉相信,在财政稳定问题上有着强烈的跨党派共识.不过财政稳定能否持续尚待观察,特别是如果2012年出现经济大幅滑坡,政府随之出台刺激措施的情况.

虽然银行系统的宏观审慎指标仍然稳健,但台湾的银行对地产相关贷款和高科技行业的曝险巨大.由於家庭债务相当於国民可支配收入的比重(相当於GDP的115%)以及房价收入比(9.2倍)居高,房地产市场的剧烈修正会对银行的资产质量产生不利影响,进而可能冲击到银行.如果全球需求大幅趋疲,对高科技行业的信贷曝险也可能冲击银行的资产质量.惠誉并指出,银行体系有50%是国有.

与两岸关系有关的地缘风险已经在评级中得到反映.不过,惠誉认为这些因素不是当前评级的一个约束条件.惠誉认为近期的大选结果本身也不是一个评级诱发因素,台湾本地的政治稳定支撑其债信状况.

预算赤字连续缩减以及政府负债下降等迹象反映出可持续的财政稳定,或为评等带来积极影响.反之,政府负债比率重回上升,或是全球或中国的经济放慢势头远较预期严重,则可能引发负面的评级行动.(完)