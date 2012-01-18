叙利亚或同意观察团延长工作期,但反抗军寻求国际干预--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特1月17日电---阿盟一位消息人士周二透露，叙利亚准备让阿盟观察团延长原本预订至本周结束的工作期，但反政府军一首脑称，阿盟观察团没能抑制叙利亚当局对示威者的镇压，因此应该离开。

该消息人士称，叙利亚反对扩大阿盟观察团的工作范围，但或许能接受将工作期延长一个月。阿盟观察团在叙利亚的工作将於周四结束。

但目前身在土耳其的叙利亚自由军（Free Syrian Army）指挥官Riad al-Asaad呼吁以国际社会干预取代观察团。

即使观察团报告称叙利亚并未完全执行去年11月2日达成的和平协议，阿盟也必须对165人观察团在叙利亚的去留作出决定。阿盟的外交部长们将於1月22日召开会议商讨观察团未来问题。

该消息人士说：“阿盟与叙利亚过去一周接触的结果已经证实，叙利亚不会拒绝观察团延长一个月……当然是在阿盟外长在即将召开会议上提议延长在叙利亚观察时间的前提下。”

反叛军首脑Riad al-Asaad却反对观察团延长工作期。

他对路透表示：“尽管我们对阿拉伯国家兄弟的努力表示尊重和感激，但阿盟和他们的观察团并没有完成任务，我们认为他们无力改善叙利亚的状况，也无法抵制这样的政权。”

“鉴於这样的原因，我们呼吁他们将这一问题移交给联合国安理会，并请求国际社会出手干预，因为在当前阶段，他们比我们的阿拉伯国家兄弟更有能力保护叙利亚人民。”（完）