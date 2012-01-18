《中国股市盘前看点》--1月18日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国抵押贷款指数
--美国12月生产者物价指数(PPI)和工业生产
--1月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数
**宏观经济和政策面**
--中国科学院预测科学研究中心发布预测报告认为,今年国内生产总值(GDP)增速为8.5%左右,对外贸易增速同比明显回落,顺差继续下降,全国房价将转入下行通道,预计商品房均价同比下降约5.3%.
--中证报报导称,为进一步改善A股持股结构,提高机构投资者比重,相关部门正多管齐下,积极协调和推动机构资金入市,未来可能推动出台针对机构投资者的税收减免、递延等优惠政策,鼓励长期投资.
--第一财经日报援引一位接近监管层的人士称,合格境外机构投资者(QFII)和RQFII(人民币合格境外投资者)的额度上限均有望大大提高,甚至超过现有规模一倍以上.
**重点行业和公司**
--中国科学院预测科学研究中心发布报告称,综合调控政策、市场供需等各项因素,2012年商品房价格将进入下行通道,预计商品房平均销售价格将同比下降约5.3%,一季度增幅回落最高.[ID:nCN1343964]
--贵州茅台(600519.SS)发布业绩预增公告,经初步测算,预计公司2011年度净利润同比增长65%以上,主要是产品销价齐增所致.[ID:nCN1344022]
--中国水电(601669.SS)称,公司自今年1月1日以来新中标两重大工程,合计总金额逾30亿元人民币.
**海外动向**
--美国股市周二收涨,推动标普500指数升至8月初来最高,但股市尾盘大幅缩减升幅,因花旗集团获利骤降给了投资者抛售银行股的理由.花旗股价下滑8.1%,报28.25美元.道琼工业指数收高60.01点,或0.48%,至12,482.07点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC预计春节前将震荡上行,上方60日均线2,338点为阻力位(完)
--整理 冉莹; 审校 丁淑琴
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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