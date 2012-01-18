《中国股市盘前看点》--1月18日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

--第一财经日报援引一位接近监管层的人士称,合格境外机构投资者(QFII)和RQFII(人民币合格境外投资者)的额度上限均有望大大提高,甚至超过现有规模一倍以上.

--中国科学院预测科学研究中心发布报告称,综合调控政策、市场供需等各项因素,2012年商品房价格将进入下行通道,预计商品房平均销售价格将同比下降约5.3%,一季度增幅回落最高.[ID:nCN1343964]

--贵州茅台(600519.SS)发布业绩预增公告,经初步测算,预计公司2011年度净利润同比增长65%以上,主要是产品销价齐增所致.[ID:nCN1344022]

--中国水电(601669.SS)称,公司自今年1月1日以来新中标两重大工程,合计总金额逾30亿元人民币.

--美国股市周二收涨,推动标普500指数升至8月初来最高,但股市尾盘大幅缩减升幅,因花旗集团获利骤降给了投资者抛售银行股的理由.花旗股价下滑8.1%,报28.25美元.道琼工业指数收高60.01点,或0.48%,至12,482.07点.[.NCN]