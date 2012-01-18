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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 08:45 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月18日-1月25日

路透1月18日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外,时间均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

1/18 0120 日本 三个月期贴现国库券

1/18 0700 德国 40亿欧元 票息0.25%两年期公债,2013/12/13到期

1/18 葡萄牙 20-25亿欧元 (三个月期国库券,2012/4/20到期;

六个月期国库券,2012/7/20到期;

和11个月期国库券,2012/12/21到期)

1/18 1630 美国 四周期国库券

1/19 0130 日本 五年期公债

1/19 西班牙 35-45亿欧元 票息4.25%公债,2016/10/31到期

1/19 西班牙 票息4.6%公债,2019/7/30到期

1/19 西班牙 票息5.85%公债,2022/1/31到期

1/19 0950 法国 65-80亿欧元 (票息3.0%两年期BTAN公债,2014/7/12到期;

票息2.0%三年期BTAN公债,2015/7/12到期;

票息2.5%四年期BTAN公债,2016/7/25到期)

1/19 1050 法国 10-15亿欧元 (票息0.45%四年期BTANi债券,2016/7/25到期;

票息1.1%的10年期OATei债券,2022/7/25到期;

票息1.8%的30年期OATei债券,2022/7/25到期)

1/19 1800 美国 10年期通胀保值债券(TIPS)

1/19 英国 40亿英镑 票息4.00%公债(2016年到期)

1/20 0120 日本 约两个月期贴现国库券

1/20 英国 国库券

1/23 1350 法国 BTF国库券

1/23 0700 德国 30亿欧元 12个月期Bubill债券,2013/1/23到期

1/23 1630 美国 13周期国库券

1/23 1630 美国 26周期国库券

1/24 西班牙 三个月期和六个月期国库券

1/24 1630 美国 四周期国库券

1/24 1800 美国 两年期公债

1/24 英国 票息3.75%的2052年到期公债

1/25 日本 三个月期贴现国库券

1/25 0700 德国 30亿欧元 票息3.25%的30年期公债,2042/7/4到期

1/25 加拿大 三年期公债

1/25 1800 美国 五年期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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