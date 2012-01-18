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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 08:44 BJT

〔全球金市〕金价在1,650美元上方徘徊,市场重又关注欧元区债务问题

路透新加坡1月18日电---金价周三在每盎司1,650美元上方交投,数据显示全球经济前景改善之後,投资者将注意力转回到欧元区债务危机.

0027GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,651.95美元,此前曾连升两日.

美国期金GCcv1微跌0.2%至1,652.50美元.

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