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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 08:50 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初上升,受美国和德国正面经济数据带动

路透首尔1月18日电---韩元兑美元KRW=周三盘初上升.美国和德国的正面经济数据显示欧元区债务危机对这些经济的损害不如预期严重,这令市场人气改善.

0030GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,145.0,周二国内市场收盘报1,145.5.

韩国公债几无变动,其中三年期公债期货3月合约KTBc1上升0.01点,至104.46.

0030GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,145.0 1,145.5

日圆/韩元JPYKRW=R 14.9056/225 14.9335/524

韩国公债期货KTBc1* 104.46 104.45

韩国综合股价指数.KS11 1,890.22 1,892.74

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

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