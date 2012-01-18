版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 08:52 BJT

〔标题新闻〕TOCOM期胶上涨至逾两个月高点,跟随油价涨势且泰国考虑从农民手中收购橡胶

TOCOM是东京工业品交易所的简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8CI09H]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐