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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 08:45 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国格力集团9亿元人民币五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承
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  二、新债上市:  
 
  财政部280亿元一年期固息国债120001,票面利率2.78%
  深圳燃气(601139.SS)3亿元一年期短期融资券041263001,票面利率5.76%
  甘肃公路航空旅游投资集团8亿元三年期中票1282017,票面利率5.77%
  甘肃公路航空旅游投资集团22亿元七年期中票1282018,票面利率7.03% 
  天原集团(002386.SZ)8亿元三年期中票1282019,票面利率6.63%
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  三、缴款:

  福建交通运输集团5亿元一年期短融041260003,票面利率6.44%
  荣信股份(002123.SZ)3亿元一年期短融041262003,票面利率8.50% 
  乌鲁木齐经济技术开发区投资公司10亿元七年期固息债1280004,票面利率8.58%
  襄阳建设投资经营公司15亿元七年期固息债1280005,票面利率8.12%
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  四、还本付息:

  宝钢金属公司6亿元一年期短融1181017到期兑付,票面利率4.19%
  景兴纸业(002067.SZ)4亿元一年期浮息(六个月Shibor基准)短融1181018到期兑付,基本利差1.29%
  中化蓝天集团5亿元一年期短融1181019到期兑付,票面利率4.43%
  中铁十四局4亿元一年期短融1181021到期兑付,票面利率4.43%
  北京国有资产经营公司15亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082003付息,基本利差1.72%
  中国南方工业集团10亿元五年期中票1082004付息,票面利率4.79%
  武汉钢铁集团20亿元三年期中票1082005付息,票面利率4.18%
  国家开发银行296.3亿元三年期固息金融债110203付息,票面利率3.70%
  北京银行(601169.SS)35亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1120001付息,票面利率4.90%
  新乡投资集团12亿元七年期固息债1180014付息,票面利率6.80%
  厦门国贸控股公司8亿元三年期中票1182011付息,票面利率5.30%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

   --中国科学院预测科学研究中心发布预测报告认为,今年国内生产总值(GDP)增速为8.5%
左右,对外贸易增速同比明显回落,顺差继续下降,全国房价将转入下行通道,预计商品房均价
同比下降约5.3%. 
   --中信银行(601998.SS)(0998.HK)公告称,拟发行至多200亿元的次级债,并计划发行不超
过300亿元的小微企业专项金融债.[ID:nnCN1343766]
   --招商银行(3968.HK)(600036.SS)周三公告称,公司获准在全国银行间债券市场公开发行
不超过200亿元人民币金融债,所募集资金将全部用於发放小微企业贷款.[ID:nCN1343998]

  国家统计局今日公布去年12月70个大中城市住宅销售价格月度报告  
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹; 审校 边竞

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