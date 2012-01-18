《中国债券市场每日交易备忘》--1月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国格力集团9亿元人民币五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部280亿元一年期固息国债120001,票面利率2.78% 深圳燃气( 601139.SS )3亿元一年期短期融资券041263001,票面利率5.76% 甘肃公路航空旅游投资集团8亿元三年期中票1282017,票面利率5.77% 甘肃公路航空旅游投资集团22亿元七年期中票1282018,票面利率7.03% 天原集团( 002386.SZ )8亿元三年期中票1282019,票面利率6.63% ============================================================================== 三、缴款: 福建交通运输集团5亿元一年期短融041260003,票面利率6.44% 荣信股份( 002123.SZ )3亿元一年期短融041262003,票面利率8.50% 乌鲁木齐经济技术开发区投资公司10亿元七年期固息债1280004,票面利率8.58% 襄阳建设投资经营公司15亿元七年期固息债1280005,票面利率8.12% ============================================================================== 四、还本付息: 宝钢金属公司6亿元一年期短融1181017到期兑付,票面利率4.19% 景兴纸业( 002067.SZ )4亿元一年期浮息(六个月Shibor基准)短融1181018到期兑付,基本利差1.29% 中化蓝天集团5亿元一年期短融1181019到期兑付,票面利率4.43% 中铁十四局4亿元一年期短融1181021到期兑付,票面利率4.43% 北京国有资产经营公司15亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082003付息,基本利差1.72% 中国南方工业集团10亿元五年期中票1082004付息,票面利率4.79% 武汉钢铁集团20亿元三年期中票1082005付息,票面利率4.18% 国家开发银行296.3亿元三年期固息金融债110203付息,票面利率3.70% 北京银行( 601169.SS )35亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1120001付息,票面利率4.90% 新乡投资集团12亿元七年期固息债1180014付息,票面利率6.80% 厦门国贸控股公司8亿元三年期中票1182011付息,票面利率5.30% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国科学院预测科学研究中心发布预测报告认为,今年国内生产总值(GDP)增速为8.5% 左右,对外贸易增速同比明显回落,顺差继续下降,全国房价将转入下行通道,预计商品房均价 同比下降约5.3%. --中信银行( 601998.SS )( 0998.HK )公告称,拟发行至多200亿元的次级债,并计划发行不超 过300亿元的小微企业专项金融债.[ID:nnCN1343766] --招商银行( 3968.HK )( 600036.SS )周三公告称,公司获准在全国银行间债券市场公开发行 不超过200亿元人民币金融债,所募集资金将全部用於发放小微企业贷款.[ID:nCN1343998] 国家统计局今日公布去年12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 冉莹; 审校 边竞