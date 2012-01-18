版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 09:09 BJT

〔中国个股〕长安汽车拟发行至多20亿元公司债,以补充流动资金

路透上海1月18日电---中国重庆长安汽车股份有限公司(000625.SZ)(200625.SZ)周三公告称,拟发行至多20亿元人民币公司债,债券期限不高於七年(含七年),且不低於三年(含三年),募集资金拟用於补充公司流动资金.

公告显示,拟发的公司债可以为单一期限品种,也可以为多期限的混合品种,可以向公司股东配售,具体配售安排将提请股东大会授权董事会确定.

长安汽车A股周二收报4.19元,过去一个月上涨22.16%.(完)

参看相关细节,请点选(here)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐