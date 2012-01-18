〔中国个股〕长安汽车拟发行至多20亿元公司债,以补充流动资金

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海1月18日电---中国重庆长安汽车股份有限公司(000625.SZ)(200625.SZ)周三公告称,拟发行至多20亿元人民币公司债,债券期限不高於七年(含七年),且不低於三年(含三年),募集资金拟用於补充公司流动资金.
公告显示,拟发的公司债可以为单一期限品种,也可以为多期限的混合品种,可以向公司股东配售,具体配售安排将提请股东大会授权董事会确定.
长安汽车A股周二收报4.19元,过去一个月上涨22.16%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 丁淑琴
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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