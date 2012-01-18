〔中国能源〕核电新建项目审批上半年有望重启,待核安全规划出台--报载

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京1月18日电---在日本强震引发核事故,导致中国国内核电新建项目审批停滞近一年後,中国证券报周三援引业内人士表示,核电新建项目审批上半年有望重启,重启需待核安全规划出台後才可恢复.
报导称,近期国内一些重要核电站项目已开始恢复建设,相关的核电设备供应商也陆续重获新订单.
环保部不久前通过"核安全与放射性污染防治'十二五'规划及2020年远景目标(送审稿)"(即《核安全规划》),并已经送审.国家能源局则被要求抓紧制定出台《核电安全规划》和《核电中长期发展调整规划》.
业界共识核电中长期规划目标下,2020年核电装机目标将不低於7,000万千瓦. 市场预计,未来五年,国内核电装备市场规模将达4,000亿元人民币,到2020年有望达近万亿元.
核电新建项目重启,将令相关上市公司收益.核电安全技术装备领域,除核电安全主体技术装备之外,民用核安全设施及核废料处理市场未来有有望大发展.
在境内上市的核电产业上市公司有东方电气(600875.SS)和上海电气(601727.SS)等.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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