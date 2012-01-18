〔中国经济〕今年宏观调控余地加大,政策过快放松可能性较小--报摘

路透北京1月18日电---当前中国经济下行态势明显趋缓,物价形势好转但中长期通胀压力犹存,中国证券报周二刊发社论认为,这意味着宏观调控的回旋余地有所加大,短期内政策过快放松的可能性较小.

该报社论称,未来一段时间内,中国的货币政策将更加注重"稳健"基调,预调微调将主要体现在以数量宽松为主,如公开市场操作和存款准备金率调整.

"价格型调控工具的启用要等待合适的时间窗口:物价涨幅进一步回落,经济需求继续下滑."社论称,目前来看起码在2012年一季度,降息的必要性并不充分.

2011年中国居民消费价格指数(CPI)同比上涨5.4%,其中12月涨幅为4.1%,继续处於"负利率"状态.

该文还认为,2012年财政赤字规模可能维持在8,000亿元-9,000亿元,和2011年相差不大,大规模的财政政策放松和刺激目前看不必要.但2012年财政政策仍有相当多亮点可以期待,如更加注重"惠民生",控制政府投资规模并推进结构性减税等.

产业政策同样将保持"稳健".而房地产调控在2012年仍有必要保持稳定.在中长期制度体系并未完善巩固的情况下,调控贸然放松必然带来房价反弹,调控效果将大打折扣.

中国国家统计局昨日公布,四季度GDPCNGDP=ECI同比增长8.9%,略高於路透调查中值8.7%,但不及三季度的成长9.1%.去年去年GDP增幅则为9.2%,低於2010年时的扩张10.4%.[ID:nCN1341924](完)