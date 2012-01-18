《中国报摘》--其他报纸重要消息1月18日(II)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
**经济参考报**
--第二批增值税扩围改革试点有望年内启动.北京近日明确表示已正式申请进行增值税扩围改革试点.另有媒体披露,江苏、深圳等地也在积极争取纳入试点范围.有专家表示,在跟进改革的过程中,各地有必要根据自身特点实施有别于上海的试点方案.
**新京报**
--根据公安部要求,全国将深化车管信息统一整合,逐步建成"六合一"综合应用系统.上周五开始,北京市交管局的交通违法系统进行系统升级,於本周一完成与全国平台的联网.即日起,北京牌照车辆在外地出现交通违法,将直接同步到全国统一的交通处理平台,逾期没有处理将影响验车.
**证券时报**
--天津港(600717.SS)专业化矿石码头项目已获发改委核准.该项目将新建一个30万吨级铁矿石接卸泊位,总投资约29.9亿元人民币,其中资本金为10.47亿元,占总投资的35%,由天津港和香港远航集团分别以自有资金投入,其余部分将利用国内银行贷款解决.
--据悉,为保障春节天然气市场稳定供应,中石油集团公司已安排商品气量432.9亿立方米,较去年同期增加86.1亿立方米,增长24.8%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/苏丹; 审校 林高丽
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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