《中国报摘》--其他报纸重要消息1月18日(II)

**经济参考报**

--第二批增值税扩围改革试点有望年内启动.北京近日明确表示已正式申请进行增值税扩围改革试点.另有媒体披露,江苏、深圳等地也在积极争取纳入试点范围.有专家表示,在跟进改革的过程中,各地有必要根据自身特点实施有别于上海的试点方案.

**新京报**

--根据公安部要求,全国将深化车管信息统一整合,逐步建成"六合一"综合应用系统.上周五开始,北京市交管局的交通违法系统进行系统升级,於本周一完成与全国平台的联网.即日起,北京牌照车辆在外地出现交通违法,将直接同步到全国统一的交通处理平台,逾期没有处理将影响验车.

**证券时报**

--天津港(600717.SS)专业化矿石码头项目已获发改委核准.该项目将新建一个30万吨级铁矿石接卸泊位,总投资约29.9亿元人民币,其中资本金为10.47亿元,占总投资的35%,由天津港和香港远航集团分别以自有资金投入,其余部分将利用国内银行贷款解决.

--据悉,为保障春节天然气市场稳定供应,中石油集团公司已安排商品气量432.9亿立方米,较去年同期增加86.1亿立方米,增长24.8%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/苏丹; 审校 林高丽

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