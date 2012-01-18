〔全球油料作物〕中国大豆进口量料再次增加--油世界

路透汉堡1月17日电---总部位於汉堡的行业刊物油世界周二称,全球第一大大豆买家--中国在2012年7月前料提高大豆进口,此前曾一度减少.不过近期港口的大量库存可能会阻碍采购.

油世界估计,在2011年9月至12月间,美国、巴西和阿根廷总计对中国出口了1,930万吨大豆,较上年同期增加110万吨或6%.

"这表明中国大豆进口出现好转."油世界称.

中国2011年大豆进口要低於上年,为七年来首次减少,因政府抑制通胀的措施遏制了大豆的采购,不过分析师预期今年的买兴会提高以补充国家库存.

不过油世界表示,短期内大量的港口库存可能会减慢购买速度.

"据贸易报告显示的库存,中国港口的大豆到货量目前正在不断增加,这已减慢了中国在全球市场的采购."油世界称.(完)