〔全球油料作物〕中国大豆进口量料再次增加--油世界

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透汉堡1月17日电---总部位於汉堡的行业刊物油世界周二称,全球第一大大豆买家--中国在2012年7月前料提高大豆进口,此前曾一度减少.不过近期港口的大量库存可能会阻碍采购.
油世界估计,在2011年9月至12月间,美国、巴西和阿根廷总计对中国出口了1,930万吨大豆,较上年同期增加110万吨或6%.
"这表明中国大豆进口出现好转."油世界称.
中国2011年大豆进口要低於上年,为七年来首次减少,因政府抑制通胀的措施遏制了大豆的采购,不过分析师预期今年的买兴会提高以补充国家库存.
不过油世界表示,短期内大量的港口库存可能会减慢购买速度.
"据贸易报告显示的库存,中国港口的大豆到货量目前正在不断增加,这已减慢了中国在全球市场的采购."油世界称.(完)
--编译 孙茉莉;审校 艾茂林
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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