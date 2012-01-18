〔背景资料〕中国已签署的双边本币互换协议一览表

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京1月18日电---中国人民银行周二晚间称,经国务院批准,周二(17日)中国央行与阿联酋中央银行在迪拜签署了中阿双边本币互换协议.
互换规模为350亿元人民币/200亿迪拉姆(约55.4亿美元),有效期三年,经双方同意可以展期.旨在加强双边金融合作,促进两国贸易和投资,共同维护地区金融稳定.
自2008年末以来,中国已与15个国家及地区分别签署了货币互换协议,以进一步加快人民币国际化进程.
签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利於双边贸易的发展.
以下为上述十四项协议的具体内容:
夥伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年)
阿联酋 350 01/17/2012 3
巴基斯坦 100 23/12/2011 3
泰国 700 22/12/2011 3
香港 4,000 22/11/2011 3
韩国 3,600 26/10/2011 3
哈萨克斯坦 70 13/06/2011 3
蒙古国 50 06/05/2011 3
乌兹别克斯坦 7 19/04/2011 3
新西兰 250 18/04/2011 3
新加坡 1,500 23/07/2010 3
冰岛 35 09/06/2010 3
阿根廷 700 02/04/2009 3
印尼 1,000 23/03/2009 3
白俄罗斯 200 11/03/2009 3
马来西亚 800 08/02/2009 3
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合计 13,362
注:中国与香港於2009年1月20日首度签署货币互换协议,当时规模为2,000元人民币.与韩国在2008年12月12日首度签署货币互换协议,规模为1,800元.(完)
--整理 赵红梅; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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