〔中国保险〕人寿集团称将积极拓展银行基金等新业务领域--报载

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京1月18日电---上海证券报周三报导,国内最大保险集团--中国人寿保险集团公司总裁袁力称,未来将在巩固寿险、资产管理等现有主业竞争优势基础上,积极拓展银行、基金等新业务领域,使之成为驱动集团发展的"新增长极".
袁力是在人国寿集团2012年工作会议上做出上述表述的,新年其突出强调了公司利润的主要来源--投资板块.
"力争在'十二五'(2011-2015年)间,控股一家全国性商业银行、一家基金公司...拥有保险、资产管理、金融服务、保险关联产业四大业务板块."他称.
他进一步指出,寿险公司应从市场份额的竞争转向业务质量的竞争,以信息技术为依托的後援平台已成为核心竞争力的重要组成部分,其可为电话销售和网络销售提供支持.
数据显示,2011年人寿集团合并保费收入3,578.49亿元人民币,合并总资产达到1.96万亿元,资产公司受托管理系统内资产达1.69万亿元.
中国人寿集团是上市公司中国人寿(601628.SS)(2628.HK)的母公司.中国人寿最新公布,去年累计原保险保费收入约为3,183亿元人民币,按年仅增1亿元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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