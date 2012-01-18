〔中国保险〕人寿集团称将积极拓展银行基金等新业务领域--报载

路透北京1月18日电---上海证券报周三报导,国内最大保险集团--中国人寿保险集团公司总裁袁力称,未来将在巩固寿险、资产管理等现有主业竞争优势基础上,积极拓展银行、基金等新业务领域,使之成为驱动集团发展的"新增长极".

袁力是在人国寿集团2012年工作会议上做出上述表述的,新年其突出强调了公司利润的主要来源--投资板块.

"力争在'十二五'(2011-2015年)间,控股一家全国性商业银行、一家基金公司...拥有保险、资产管理、金融服务、保险关联产业四大业务板块."他称.

他进一步指出,寿险公司应从市场份额的竞争转向业务质量的竞争,以信息技术为依托的後援平台已成为核心竞争力的重要组成部分,其可为电话销售和网络销售提供支持.

数据显示,2011年人寿集团合并保费收入3,578.49亿元人民币,合并总资产达到1.96万亿元,资产公司受托管理系统内资产达1.69万亿元.

中国人寿集团是上市公司中国人寿(601628.SS)(2628.HK)的母公司.中国人寿最新公布,去年累计原保险保费收入约为3,183亿元人民币,按年仅增1亿元.(完)