〔希腊金融〕对冲基金认为债券损失过大,可能为债务重组谈判设置阻力

路透纽约1月17日电---持有即将在3月到期的希腊债券的对冲基金,在关键的希腊债务重组谈判中可能占据着最有利地位.

希腊政府希望把即将到期的债务以利率更低的新债券和少量现金替换.但先前以四折价格吃下希腊大部分即将於3月20日到期债券的伦敦和纽约一些对冲基金对此并不赞同.

有人担心,来自一些基金的反对声音可能令希腊债务重组步履维艰.希腊与债权银行的谈判上周五破裂,因围绕新债券利率水平和让投资者作出更大让步的计划难以达成一致.谈判将在周三继续进行.

目前尚不清楚基金对该谈判到底有多大影响.对冲基金行业内部消息人士表示,在2012年3月到期的145亿欧元债券中,对冲基金持有的规模可能没有那麽大.

不过随着违约的最後期限日益迫近,资金紧绌的希腊政府需把对冲基金视作达成协议的潜在威胁.如果希腊发生违约,对冲基金将赚得更高利润;不过就算没有发生违约,对冲击基金也并非一无所得,因为已经买入信用保护.

一些持有希腊债券的投资者表示,债务互换方案中,投资者必须承担的损失太大.据一名对冲基金经理计算,如果经过交换後,希腊债券价值减记50%,余下15%以现金支付,35%转换为利率更低的新债券,那麽2012年3月到期的债券其实不值得持有.

这位基金经理称:"多数人认为,正在讨论的债务协议将导致债券净现值损失75%以上.大多数投资者都认为损失太大."(完)