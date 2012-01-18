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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 09:47 BJT

〔全球经济〕日本央行总裁与英国财长讨论欧洲及全球市场形势

路透东京1月18日电---日本央行表示,总裁白川方明与正在日本访问的英国财政大臣奥斯本周三会晤,讨论了包括欧洲在内的全球经济和金融形势.

奥斯本此次亚洲之行目的地包括东京、香港及北京,周三稍晚将拜会日本财务大臣安住淳及首相野田佳彦.(完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

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