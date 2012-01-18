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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 09:33 BJT

〔芝加哥期市〕美国农产品期货价格早盘持稳,对前日涨势进行整理

路透悉尼1月18日电---美国大豆期货周三在亚洲早盘下跌,小麦和玉米期货持稳,市场对前一日涨幅进行整理.周二市场担心乾旱天气可能损及阿根廷农作物,因而推动期价上扬.

尽管近期降雨令阿根廷长期旱情得到一些缓解,但该国气候情况仍令人忧心,给玉米和大豆收成带来压力.

预计本周余下时间里将有零星降雨,气温仍将偏高,但如果雨量不大,谷物价格可能仍偏于上涨.

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