美日韩欢迎朝鲜重返六方会谈

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月17日电---美国国务院周二称，美国、日本和韩国就朝鲜重返六方会谈的“途径开放”达成共识。
美国国务院发表声明称，三方官员在华盛顿举行会议，重申他们通过会谈、以和平方式推动朝鲜去核化的承诺。
声明称，“我们还就朝鲜重返六方会谈的途径开放、通过对话改善与美日韩的关系达成共识。”
六方会谈2008年因无核化换援助协议导致朝鲜退出而中断。此後，尽管各方多次努力，但迄今仍无进展迹象。
朝鲜曾呼吁重启六方会谈，但美国和韩国不愿匆忙返回谈判桌，他们担心朝鲜可能拖延会谈以避免应承担的义务。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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