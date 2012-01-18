《外汇动态》美元/韩元跌破55日均线切入位,或跌向1,138.7

0119GMT---美元/韩元KRW=KFTC跌破55日移动均线切入位的支撑,因外国投资者持续买入韩国股票. 美元/韩元下跌0.2%至1,143.7韩元,略低於位於1,144.6的55日移动均线切入位. 若该货币对今日收在此支撑位下方,或将跌向100日移动均线切入位1,138.7.但交易商称,本地进口商可能会逢低买入美元,限制其跌势. 首尔一外资银行交易员表示,"若午後外资买入韩股相关的美元卖盘增加,则美元/韩元可能会进一步下跌.但企业对美元需求相当强劲,我怀疑该货币对在本地交易时段能否跌破1,140." 外资在韩国股市连续第七日买超,持续时间将为7月以来最长.外资买超达823亿韩元(7,184万美元),此前六个交易日合计买超1.35兆(万亿)韩元.(完) --编译 张荻;审校 龚芳