〔美国金融〕德意志银行同意向M&T支付5,500万美元,以了结抵押贷款诉讼

路透1月17日电---德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)与M&T Bank(MTB.N)之间广受外界关注的抵押贷款证券诉讼,终以前者同意支付5,500万美元而获得和解.M&T Bank指控德意志银行出售的一宗投资产品令其亏损8,200万美元.

M&T Bank称自己在投资於德意志银行2007年销售的一个债券池後蒙受亏损.该债券池是一种名为Gemstone CDO VII的担保债务凭证(CDO),以次优房贷作为支持.本次和解所获得的现金收入被反映在该银行的第四季财报中.

这宗诉讼於2008年提交纽约州法院.投资者购买华尔街银行销售的抵押贷款债券後,因债券价格大跌而蒙受损失,因而将华尔街银行诉诸法院.本案是投资者最先提出的一批抵押贷款相关诉讼之一,因而颇受瞩目.CDO是最为复杂的金融产品,其根据风险和回报分成不同的层次.

这桩诉讼案前後花费了近四年时间才获得和解,表明抵押贷款诉讼的了结可能需要耗时多年.

M&T在2008年提交的指控中称德意志银行将CDO定位於"高质量"投资品,该行销售人员称投资於Gemstone CDO"就像储蓄一样保险".

M&T在2007年2月购买了8,200万美元的Gemstone CDO.截至到2007年12月,M&T称这项投资的价值缩水至187万美元,损失率超过95%.

德意志银行在法院文件中对M&T的指控给予否认,表示後者是经验丰富的投资者,知道投资抵押贷款债券的风险.

M&T在周二发表的声明中称已收到本案"全面和解而获得"的5,500万美元现金.

M&T和德意志银行的代表或是拒绝置评,或是未能立即联系到.(完)