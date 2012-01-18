更正:〔路透基点〕江西抚吉高速公路项目寻求约70亿元人民币银团贷款--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(更正:因译文有误,内文第三段应为"银团条款可能会调整",非"利率可能会调整")
路透香港1月17日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,江西省高速公路投资集团有限责任公司正为其抚吉(抚州-吉安)高速公路项目寻求约70亿元人民币银团贷款,期限23年.
中国国家开发银行为委托主办行.
贷款利率为中国人民银行基准利率.但消息人士称,银团条款可能会调整,因银团组建工作尚未正式开始.
根据公司网站,抚吉高速公路全长179公里,投资总额94.6亿元.该项目於2011年6月开始动工,预计2012年底完工.(完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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