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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 12:15 BJT

更正:〔路透基点〕江西抚吉高速公路项目寻求约70亿元人民币银团贷款--RLPC

(更正:因译文有误,内文第三段应为"银团条款可能会调整",非"利率可能会调整")

路透香港1月17日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,江西省高速公路投资集团有限责任公司正为其抚吉(抚州-吉安)高速公路项目寻求约70亿元人民币银团贷款,期限23年.

中国国家开发银行为委托主办行.

贷款利率为中国人民银行基准利率.但消息人士称,银团条款可能会调整,因银团组建工作尚未正式开始.

根据公司网站,抚吉高速公路全长179公里,投资总额94.6亿元.该项目於2011年6月开始动工,预计2012年底完工.(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

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