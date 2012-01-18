〔新闻稿〕中国12月份70个大中城市价格环比下降的有52个--统计局

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
(以下为中国国家统计局周三发布的12月份70个大中城市住宅销售价格变动情况新闻稿)
一、新建商品住宅（不含保障性住房）价格变动情况
（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有52个，持平的城市有16个。与11月份相比，12月份环比价格下降的城市增加了3个。环比价格上涨的2个城市中，涨幅均为0.1%。
（二）与上年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有9个，比11月份增加了5个。涨幅回落的城市有55个。12月份，同比涨幅在5.0%以内的城市有60个。
二、二手住宅价格变动情况
（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有51个，持平的城市有16个。与11月份相比，12月份环比价格下降和持平的城市增加了4个。环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过0.2%。
（二）与上年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有29个，比11月份增加了8个。同比涨幅回落的城市有33个。12月份，同比涨幅在5.0%以内的城市有34个。(完)
欲了解更多详情,请点选中国国家统计局(here)
--整理 沈燕; 审校 黄凯
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0