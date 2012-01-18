〔新闻稿〕中国12月份70个大中城市价格环比下降的有52个--统计局

(以下为中国国家统计局周三发布的12月份70个大中城市住宅销售价格变动情况新闻稿)

一、新建商品住宅（不含保障性住房）价格变动情况

（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有52个，持平的城市有16个。与11月份相比，12月份环比价格下降的城市增加了3个。环比价格上涨的2个城市中，涨幅均为0.1%。

（二）与上年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有9个，比11月份增加了5个。涨幅回落的城市有55个。12月份，同比涨幅在5.0%以内的城市有60个。

二、二手住宅价格变动情况

（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有51个，持平的城市有16个。与11月份相比，12月份环比价格下降和持平的城市增加了4个。环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过0.2%。

（二）与上年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有29个，比11月份增加了8个。同比涨幅回落的城市有33个。12月份，同比涨幅在5.0%以内的城市有34个。(完)

欲了解更多详情,请点选中国国家统计局(here)