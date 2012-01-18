《热点透视》香港点心债市场不再烫得难以下咽

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 洪曦

路透香港1月17日电---火热的香港人民币债券市场正在降温.随着持有人民币资产的热情减弱,目前点心债券收益率处在12个月高位.不过,这是健康发展.市场泡沫程度减轻,将吸引到更多优质国际投资者.如今投资者意识到人民币可能升值也可能走贬,点心债市场将会发展成熟为跨国企业的另一可靠融资渠道.

过去六个月,点心债的表现逊於美元债券.由於投资者不再预计人民币将强劲升值,人民币资金池成长的速度减慢.中国石油天然气集团公司三年期人民币债券收益率为3.3%,高过该公司五年期美元债券2.3%的收益率.根据汇丰资料,点心债的平均收益率从4月低於2%的水平上涨到了4.3%.

供给过度的问题可能也会很快浮现.除一些中国的银行,像卡特彼勒这样的跨国巨头企业也进入点心债市场,支应在中国扩张的资金需要.巴西政府表示,可能发行人民币债券以帮助巴西企业在中国市场发债.再融资则会增加进一步压力:现有点心债券中有三分之一将在2012年到期.而根据汇丰资料,2012年总发债量预计将达到2,850亿元人民币(450亿美元)左右,比2011年高出约50%.

不过,市场正在走向成熟.像贝莱德等跨国资产管理机构现在也参与其中,而在最近几宗点心债案子里,投资基金取代了中国银行业者,成为最大投资人.根据一位熟悉情况的消息人士,国家开发银行近期发行15年期点心债,买家包括了台湾的保险公司和欧洲的基金管理公司,显示对持有长期人民币债券感兴趣的投资人比以前更广泛.

人民币可能结束升势的预期心理,或许正是这个市场所需要的.这会驱散一些投机炒作.如果有更多投资者认为人民币可能下行,应该也能促进互换市场的发展.跨国企业将可以藉此筹集人民币资金,之後将转换为其他货币,使人民币债券成为一个切实可行的融资管道选择.点心债市场降温,并非失败的迹象,而是市场即将紮根茁壮的前兆.(完)