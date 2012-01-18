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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 09:47 BJT

〔金属期市〕期铜持稳,等候欧元区国家公债标售结果

路透吉隆坡1月18日电---期铜周三在上日攀升至逾两个月高位後持稳,因中国、德国和美国公布强劲的经济数据後,欧元区融资担忧打击投资者信心.

0105GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.34%,报每吨8,227.50美元,该期约本周累计跳涨2.5%.

上海期货交易所主力4月期铜合约SCFc3微升0.12%,报每吨60,000元人民币(9,500美元).

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