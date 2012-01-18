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财经报道 | 2012年 1月 18日 星期三 10:49 BJT

〔表格〕中国12月70个大中城市新建住宅销售价格指数表

路透北京1月18日电---以下为中国国家统计局最新公布的2011年12月70个
大中城市新建住宅销售价格指数详情:

    城市         新建住宅价格指数        城市     新建住宅价格指数 
              (环比    同比    定基)          (环比    同比    定基)
    北京       99.9   101.0   102.6       唐山 100.0  100.6   101.7 
    天津       99.7   101.2   103.4     秦皇岛  99.9  101.5   106.6  
  石家庄       99.9   102.4   108.0      包头   99.7  100.2   104.1 
    太原      100.0   101.2   101.7      丹东   99.8  100.1   107.7  
呼和浩特       99.8   102.3   105.0      锦州   99.9  102.4   105.2 
    沈阳       99.8   102.4   106.2      吉林   99.9  101.9   106.0 
    大连       99.9   102.2   105.5     牡丹江 100.0  101.9   106.9  
    长春       99.7   101.9   104.2      无锡   99.9  100.5   101.6  
  哈尔滨       99.7   100.2   103.5      扬州   99.8  102.0   103.8  
    上海       99.7   101.8   101.7      徐州   99.6  102.3   103.2  
    南京       99.5   99.7     99.9      温州   98.1   93.1    93.3  
    杭州       99.3   101.0    99.5      金华   99.7  101.2   103.7  
    宁波       99.5   98.8    100.1      蚌埠   99.7  101.5   103.5  
    合肥       99.6   100.3   101.9      安庆   99.7   99.2   103.6  
    福州       99.9   102.7   103.9      泉州  100.0  101.5   101.0  
    厦门       99.8   103.2   105.6      九江   99.4  100.4   102.7  
    南昌       99.5   102.1   106.1      赣州  100.0   99.6   105.0  
    济南       99.7   100.8   103.3      烟台   99.8  101.4   103.8  
    青岛       99.7   100.5   103.4      济宁   99.8  101.3   103.3 
    郑州       99.5   103.2   106.5      洛阳   99.7  104.7   106.9 
    武汉       99.7   102.3   104.0     平顶山  99.9  101.8   104.8 
    长沙       99.5   104.6   108.1      宜昌  100.0  102.2   104.4 
    广州       99.6   103.1   104.1      襄阳   99.8  102.6   106.4 
    深圳       99.5   103.1   103.4      岳阳   99.7  100.3   106.9 
    南宁       99.8   101.9   102.3      常德   99.7  102.6   105.1 
    海口       99.8    99.6   101.6      惠州   99.9  103.0   104.9 
    重庆       99.7    99.4   103.0      湛江  100.0  103.4   105.4 
    成都       99.9   101.3   102.9      韶关  100.0  104.3   106.2 
    贵阳      100.1   102.8   105.2      桂林   99.8  103.7   106.1 
    昆明      100.0   102.3   106.0      北海   99.8  101.4   102.1 
    西安      100.0   103.4   104.5      三亚  100.0  100.9   101.4  
    兰州      100.0   101.7   107.3      泸州  100.0  101.7   102.3  
    西宁       99.9   102.6   107.2      南充   99.9   98.8    99.9  
    银川      100.1   103.1   103.7      遵义  100.0  102.9   105.3 
乌鲁木齐        100   105.5   109.6      大理   100   100.6   101.7(完) 

  更多详情,请点选中国国家统计局网站(here)

  --整理 沈燕; 审校 黄凯

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