〔表格〕中国12月70个大中城市新建住宅销售价格指数表

韩国数据：2月出口创五年来最大增幅，显示全球需求改善
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
路透北京1月18日电---以下为中国国家统计局最新公布的2011年12月70个 大中城市新建住宅销售价格指数详情: 城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数 (环比 同比 定基) (环比 同比 定基) 北京 99.9 101.0 102.6 唐山 100.0 100.6 101.7 天津 99.7 101.2 103.4 秦皇岛 99.9 101.5 106.6 石家庄 99.9 102.4 108.0 包头 99.7 100.2 104.1 太原 100.0 101.2 101.7 丹东 99.8 100.1 107.7 呼和浩特 99.8 102.3 105.0 锦州 99.9 102.4 105.2 沈阳 99.8 102.4 106.2 吉林 99.9 101.9 106.0 大连 99.9 102.2 105.5 牡丹江 100.0 101.9 106.9 长春 99.7 101.9 104.2 无锡 99.9 100.5 101.6 哈尔滨 99.7 100.2 103.5 扬州 99.8 102.0 103.8 上海 99.7 101.8 101.7 徐州 99.6 102.3 103.2 南京 99.5 99.7 99.9 温州 98.1 93.1 93.3 杭州 99.3 101.0 99.5 金华 99.7 101.2 103.7 宁波 99.5 98.8 100.1 蚌埠 99.7 101.5 103.5 合肥 99.6 100.3 101.9 安庆 99.7 99.2 103.6 福州 99.9 102.7 103.9 泉州 100.0 101.5 101.0 厦门 99.8 103.2 105.6 九江 99.4 100.4 102.7 南昌 99.5 102.1 106.1 赣州 100.0 99.6 105.0 济南 99.7 100.8 103.3 烟台 99.8 101.4 103.8 青岛 99.7 100.5 103.4 济宁 99.8 101.3 103.3 郑州 99.5 103.2 106.5 洛阳 99.7 104.7 106.9 武汉 99.7 102.3 104.0 平顶山 99.9 101.8 104.8 长沙 99.5 104.6 108.1 宜昌 100.0 102.2 104.4 广州 99.6 103.1 104.1 襄阳 99.8 102.6 106.4 深圳 99.5 103.1 103.4 岳阳 99.7 100.3 106.9 南宁 99.8 101.9 102.3 常德 99.7 102.6 105.1 海口 99.8 99.6 101.6 惠州 99.9 103.0 104.9 重庆 99.7 99.4 103.0 湛江 100.0 103.4 105.4 成都 99.9 101.3 102.9 韶关 100.0 104.3 106.2 贵阳 100.1 102.8 105.2 桂林 99.8 103.7 106.1 昆明 100.0 102.3 106.0 北海 99.8 101.4 102.1 西安 100.0 103.4 104.5 三亚 100.0 100.9 101.4 兰州 100.0 101.7 107.3 泸州 100.0 101.7 102.3 西宁 99.9 102.6 107.2 南充 99.9 98.8 99.9 银川 100.1 103.1 103.7 遵义 100.0 102.9 105.3 乌鲁木齐 100 105.5 109.6 大理 100 100.6 101.7(完) 更多详情,请点选中国国家统计局网站(here) --整理 沈燕; 审校 黄凯
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
行政长官选举提名期今天结束，曾俊华、胡国兴与林郑月娥先后取得足够提名票入闸，形成三足鼎立之势。三位特首候选人为争取选委提名和民意支持，「社会和谐、团结」说得朗朗上口，惟观乎提名票分布以及选战大局走势，看不到三位候选人能修补社会撕裂。政治斗争拼个你死我活的硝烟味，隐然笼罩今次选举。民调结果说明，「团结和谐」是民之所欲，三位候选人与不同阵营选委均应以大局为重，为实现社会和解修补裂痕制造条件。
美国利率期货市场对3月加息预期忽然升温，拖累港股及新兴市场跑输美股，恒指昨天回落184点，退守到23,740点，大市成交额缩减至700多亿港元水平，牛气渐散。踏入3月份，港股进入调整期的机会较高，等4月份再博过吧！