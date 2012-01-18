(重发)《KEMP专栏》沙特并非认定"目标油价"为100美元

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(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 李爽/张荻

路透伦敦1月17日电---评论员认为沙特新的"目标油价"为每桶100美元,这有点不太靠谱.

沙特对合理油价的看法不像分析师预期的那麽有影响力.

以往经验表明,沙特不愿或不能通过调整产量政策来影响油价,除非在极端形势下.通常情况下,沙特都任由市场决定原油价格,很少干预.

沙特阿拉伯石油部长欧那密周一在接受CNN采访时承诺,如果对伊朗的制裁影响其原油供应,沙特将回应客户需求.

"我们只要几天的时间,就可以轻松使日产量达到1,140万桶或1,180万桶,"欧那密对CNN表示.沙特目前日产接近1,000万桶."我们只需开启阀门就行了."欧那密称,沙特可以在90天内将日产提高70万桶,从而全负荷运作达到日产1,250万桶.

欧那密看似还提出了一个新的油价目标."对於出产国和消费国,如果我们能够使均价达到100美元左右,我认为将有利全球经济."

"我们的愿望是可以稳定油价,使其保持在100美元左右,"欧那密称.

自沙特国王阿布杜拉2008年11月表示,油价在70-80美元对於消费国和出产国来说是"公平"价格以来,这是沙特高官首次明确确认油价.

石油分析师认为欧那密的这番表态证实了他们的观点,即OPEC主要成员国需要提高价格来补充阿拉伯之春过後社会支出增加的成本,给市场提供约100美元的明确的"最低价,"确保油价中期呈上行趋势.

但欧那密说的不是这个意思,这与沙特此前的决策也不一致.交易员和投资者过度强调100美元这个价格不够明智.这当然不会指导沙特的产量政策.

**目标还是愿望?**

上次沙特提出价格倾向时,分析师和交易员都将之视为非正式目标.沙特官员以及其他OPEC成员的表态一定程度上促使其做出这样的解读.但随着价格升至80美元上方,沙特拒绝再增产,坚称实货市场供应充足,且无需增加供应.

没有证据可以证明沙特自身将70-80美元作为一个运作目标,而非只是一种愿望.要把一个数字作为一个目标,需要市场价格对产量政策做出某种反馈,而眼下的情况不是这样.

沙特周期性地就"合理"油价表达观点,政策通常都侧重於目标而非价格,比如库存水准或客户需求.并没有更多理由可以使人相信,沙特将调整产量以使价格维持在100美元,推翻其将调整产量以保持油价在70-80美元的设想.

**下限还是上限?**

欧那密此番言论的真实意图是,沙特不愿见到油价进一步上涨,而不是要维持一个底价.

沙特阿拉伯国王阿布杜拉曾表示,对消费国和生产国都很公平的油价应在每桶70-80美元之间,当时油价在每桶55美元.阿布杜拉那时是盼望油价上涨,暗示若油价上涨,消费国不应有过多的抱怨.他并没有承诺在油价超过80美元时增加市场供应.阿布杜拉仅表达了对油价走势的期望,并未承诺沙特将会维护一个油价目标区间.

而现在欧那密也似乎想表达对油价方向的愿望,而不是建立一个新的价格目标.

欧那密讲话之际,布兰特原油LCOc1约为每桶111美元.欧那密暗示,当前油价偏高,沙特乐见其略有回调.当然,沙特也不愿看到油价如许多分析师预计的那样飙升至120或150美元.

**伊朗情势对价格的影响**

沙特石油部长对油价上涨的关切与该国目前对全球经济和伊朗的看法一致.在经济增长方面,沙特迫切希望避免油价大幅上涨导致全球经济再次陷入衰退的漩涡.

在伊朗问题上,沙特默默支持美国及其盟国向德黑兰施压以终止该国的铀浓缩计划.但和美国奥巴马政府、欧盟政策制定者以及呼吁制裁伊朗的保卫民主基金会(Foundation for Defense of Democracies)执行理事Mark Dubowitz一样,沙特政府希望确保制裁不会引发破坏性的油价上涨.

实际上欧那密在采访中承诺,在制裁或与伊朗的军事冲突扰乱供应时向市场提供更多的石油(因为沙特担心油价涨势无法控制),而不是减少供应以使油价维持在100美元.

沙特官员非常清楚,伊朗将从油价上涨中受益(一方面作为石油出口国直接受益,而消费国经济陷入困境则更不愿看到市场进一步出现波动,这会使伊朗间接受益).从外交角度看,维持油价稳定或下降,而非刺激油价上涨,符合沙特的利益.

但沙特官员现实地认识到该国影响力有局限性.短期内(三到12个月),若全球经济陷入二次衰退,沙特则无力将油价维持在100美元上方.

长期(五至十年)来看,沙特和其他石油输出国组织(OPEC)成员国面临OPEC以外原油供应增长的挑战,特别是油页岩等非常规开采项目,这将侵蚀他们的市场份额.

当投资者和其他市场参与者从供应("油价触顶")的极度忧虑到需求恐慌("双底衰退")来回摇摆时,沙特最现实的期望就是稳定市场预期,并帮助打压价格非理性波动.

欧那密提及100美元的油价,或许希望非正式地打压一下油价进一步上涨、而非下跌的预期.

**避免重复计算**

沙特自称其闲置产能约为每日250万桶,多数可在短期内投产,剩下的则可在90日内投产.沙特可以保证,其闲置产能可以弥补伊朗留下的任何供应缺口,或用来稳定价格,但同样的闲置产能不能同时实现上述两个目标.

这是一个细小但关键的问题.若沙特现在每日增加出口50万桶原油,以将油价推至100美元,其将不会再有足够的备用产能弥补未来伊朗出口减少造成的缺口.若沙特在某个时候被迫增产来弥补伊朗留下的每日150万桶的缺口,它将没有多少闲置产能来应付伊朗因素之外出现的动荡,并无力阻止油价进一步上涨.

假设沙特的闲置产能被用来弥补伊朗出口中断造成的影响,这些产能无法再用来防范其他因素引发的油价上涨(中国经济强於预期、西方国家经济复苏、尼日利亚供应中断).

欧那密在采访中或已暗示,沙特希望油价略有回调,但他非常谨慎,没有承诺增加供应去实现这个目标.

100美元是个热望,暗示沙特不愿看到油价再次上涨.这既不是目标价格,也不是价格底线,更不是当油价低於该水准时沙特将减产的承诺.(完)