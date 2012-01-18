〔路透基点〕嘉里建设寻求26亿港元三年期贷款--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港1月17日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,嘉里建设有限公司正寻求获得约26亿港元三年期贷款,资金用途是再融资,融资规模高於今年到期的贷款余额.
嘉里建设自行安排本期融资,商谈价码为所有资金成本在200基点上方的中段.嘉里建设由马来西亚大亨Robert Kuok掌控.
募集资金用於再融资,融资规模超过2007年2月通过附属Ubagan筹措的20亿港元五年期贷款.
嘉里建设最近一次涉足债券市场是在2011年1月,当时该公司敲定84.5亿港元五年期融资,最高综合资金成本为95基点.(完)
--编译 肖群英; 审校 孙茉莉
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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