〔路透基点〕嘉里建设寻求26亿港元三年期贷款--RLPC

路透香港1月17日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,嘉里建设有限公司正寻求获得约26亿港元三年期贷款,资金用途是再融资,融资规模高於今年到期的贷款余额.

嘉里建设自行安排本期融资,商谈价码为所有资金成本在200基点上方的中段.嘉里建设由马来西亚大亨Robert Kuok掌控.

募集资金用於再融资,融资规模超过2007年2月通过附属Ubagan筹措的20亿港元五年期贷款.

嘉里建设最近一次涉足债券市场是在2011年1月,当时该公司敲定84.5亿港元五年期融资,最高综合资金成本为95基点.(完)