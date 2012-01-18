《SAFT专栏》希腊正滑向违约与失序的边缘

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 程琳/王兴亚

路透1月17日电---随着希腊无能为力一步步滑向无序违约和退出欧元区的境地,正应验了那句话,一件事情想得多了,不可能也会变成可能.

在与民间债权人的谈判破裂後,希腊当局周一紧急派遣代表团飞赴华盛顿,与国际货币基金组织(IMF)进行磋商.面对即将於3月到期的145亿欧元贷款,希腊必须赶紧与民间债权人达成新债换旧债协议,以便按计划在本周晚些时候与欧洲央行、IMF和欧盟磋商第二轮1,300亿欧元救助金的拨付事宜.

简言之,最大问题在於希腊经济持续恶化令其无法兑现去年与民间债权人协议债务减值一半时约定的条件.需要有人多掏些钱,而那些明显的可能肥羊,没有任何人觉得自己有能力或是有意愿配合.

这份协议是经过一番苦心设计,以避免构成违约,避免损及欧洲央行和欧元区国家央行手上大量希腊债券价值,但这份协议让希腊除了违约之外,几乎没有可以用来改善自身状况的施展余地和工具.

避免发生违约,就意味着信用违约互换(CDS)的赔付程序不会触发,发行CDS的银行和保险商(许多在美国)就会因此躲过迫在眉睫而又难以预料的伤害.

对欧洲央行及其成员央行来说,手中的希腊债券风险敞口如此之高,如果强迫央行认列减值,很可能就面临资本不足的窘境.

因此,希腊以及部分持有希腊债券的对冲基金,都有动机及办法、同时也很有可能真的利用违约威胁,作为谈判筹码,或换取更有利结果的手段.

当初协议债券减值50%的时候,银行及其他民间债权人预计新债票面利率会在4.0%左右.而现在看来希腊已经承受不起如此高的水平,现在提出的是票息接近2.0%.这将让银行(多数银行已经减记敞口)和低价买入希腊债券的对冲基金大受损失.尽管银行可能屈从于官方压力,但部分对冲基金或许没那麽听话.

**央行增资**

显而易见的解决方案就是欧盟、IMF和欧洲央行再帮希腊一次忙,让希腊有能力给银行业者一个条件较好的协议,避免捅破违约和信用违约互换(CDS)这个马蜂窝.但要在央行不承认持债价值损失且无法全额偿付的情况下,债务减免能够达到什麽程度,并不明朗.而且,如果希腊取得更优惠的条件,那麽爱尔兰、葡萄牙、西班牙、甚至意大利也会立刻要求比照办理.

如果问题没有获得解决,而且希腊债务违约,情况对希腊而言是可能会更糟,但对於欧洲央行而言则是绝对会更糟.欧洲央行持有约500亿欧元的希腊债券.银行业者作为贷款担保品在央行抵押的债券规模更大.万一希腊退出欧元区,希腊银行业者将可能立即全体违约,这意味着希腊央行积欠其他欧元区央行大约1,000亿欧元的债务,绝大部分将不会得到偿还.

这很可能会导致欧洲央行及其他部分央行需要资本挹注,这可能更加关键,因为如果希腊退出欧元区,随之而来的希腊银行体系瓦解,将使欧洲一些银行业者需要寻求同样这批央行帮助.

同时别忘了,这些希腊债务减计的争论只是一个大计划的一部分,计划的目标是,让希腊债务与国内生产总值(GDP)之比从目前的约180%,到2020年时降至120%.考虑到希腊被要求的大幅削减支出,及欧元区可能经济衰退的影响,这个目标的企图心显得太过天真.

基於以上这些可能局面,可以预期有关欧洲央行参与希腊债务减记的争辩将会更加火爆.如果欧洲央行付出应有的贡献,不再假装自己只是一家接受优质担保品提供放款的保守央行,这样会是最好的.让欧洲央行参与的一个可能风险就是,央行认列损失,而且就像某些银行一样,未能维持资本强度.这可能意味着,欧洲央行最後损失的将远超过面子和数十亿资金.(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券.)

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