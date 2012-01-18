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财经报道 | 2012年 1月 18日 星期三 10:34 BJT

〔表格〕中国12月70个大中城市新建商品住宅价格指数

路透北京1月18日电---以下为中国国家统计局最新公布的2011年12月
70个大中城市新建商品住宅销售价格指数详情:

    城市     新建商品住宅价格指数    城市   新建商品住宅价格指数      
             环比   同比    定基             环比   同比   定基
   北京*     99.8   101.3   103.3     唐山   100.0  100.7  101.9
   天津      99.7   101.3   103.8     秦皇岛  99.9  101.6  107.3
   石家庄    99.9   102.5   108.2     包头    99.7  100.2  104.2
   太原     100.0   101.2   101.8     丹东    99.8  100.1  107.7
   呼和浩特  99.8   102.3   105.2     锦州    99.9  102.4  105.2
   沈阳      99.8   102.4   106.7     吉林    99.8  102.0  106.2
   大连      99.9   102.2   105.5     牡丹江 100.0  102.0  107.0
   长春      99.7   102.0   104.3     无锡    99.9  100.4  101.6
   哈尔滨    99.7   100.2   103.7     扬州    99.8  102.0  103.9
   上海      99.6   102.0   102.0     徐州    99.6  102.5  103.3
   南京      99.3    99.7    99.8     温州    98.0   92.6   92.9
   杭州      99.3   101.0    99.4     金华    99.7  101.3  103.7
   宁波      99.5    98.7   100.1     蚌埠    99.7  101.5  103.6
   合肥      99.6   100.3   101.9     安庆    99.7   99.2  103.6
   福州      99.9   102.8   104.0     泉州   100.0  101.6  101.1
   厦门      99.8   103.3   105.7     九江    99.3  100.4  102.8
   南昌      99.4   102.2   106.2     赣州   100.0   99.6  105.1
   济南      99.7   100.8   103.3     烟台    99.8  101.4  103.9
   青岛      99.6   100.5   103.5     济宁    99.8  101.3  103.4
   郑州      99.5   103.2   106.7     洛阳    99.7  104.8  107.0
   武汉      99.7   102.5   104.2     平顶山  99.9  101.9  104.9
   长沙      99.5   104.6   108.2     宜昌   100.0  102.2  104.5
   广州      99.6   103.1   104.2     襄阳    99.8  102.6  106.4
   深圳      99.5   103.2   103.5     岳阳    99.4   97.7  107.9
   南宁      99.8   102.0   102.4     常德    99.7  102.6  105.2
   海口      99.8    99.6   101.6     惠州    99.9  103.0  104.9
   重庆      99.7    99.4   103.0     湛江   100.0  103.4  105.4
   成都      99.9   101.3   102.9     韶关   100.0  104.4  106.4
   贵阳     100.1   102.9   105.5     桂林    99.8  103.8  106.2
   昆明     100.0   102.7   106.4     北海    99.8  101.4  102.1
   西安     100.0   103.6   104.8     三亚   100.0  100.9  101.4
   兰州     100.0   101.7   107.4     泸州   100.0  101.7  102.3
   西宁      99.9   102.6   107.2     南充    99.9   98.8   99.9
   银川     100.1   103.2   103.8     遵义   100.0  103.3  106.0
   乌鲁木齐 100.0   105.5   109.6     大理   100.0  100.7  101.8(完) 

  *本表所列北京市"新建商品住宅价格指数"与北京市有关部门发布的"新建普通住房价格"在统计口径、                     
统计标准等方面均有不同.                      

  更多详情,请点选中国国家统计局网站(here)

  --整理 赵红梅; 审校 乔艳红

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