〔中国汇市〕人民币兑美元震荡向上,多空消息繁杂客盘需求成主导因素

* 人民币兑美元早盘震荡向上

* 多空消息繁杂,未出现趋势性行情

* 客盘需求成为左右市场的主导因素

路透上海1月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘震荡向上.近期多空消息繁杂,人民币亦处於区间波动,客盘需求则成为左右市场的主导因素.

此前z中国经济数据提振市场信心,激励欧元等非美货币上扬.但目前投资者又将焦点重回欧洲,葡萄牙公债标售、希腊重启债务重整的谈判等事件备受关注.前景不明朗,汇价亦未走出趋势性行情.

汇价先抑後仰,上海一银行交易员指出,早间外资银行有一波美元买盘,压制人民币表示.不过,随後汇价逐步走稳,并在区间内波动.监管层强调人民币汇率要实现双向波动,未来孤注一掷地朝某一方向发展的可能性并不大.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3205元,上日为6.3250元.北京时间上午12:01,人民币兑美元即期报6.3122元,上日尾盘报6.3150元.

"客盘两方面都有,市场整体有些波动.有结有售,各家年底之前也不愿意拿敞口.,"北京一银行交易员表示.

欧元周三在亚洲市场小幅上涨,受助于创出近期低点後的空头回补,但今天稍晚将举行葡萄牙公债标售,欧元料面临阻力.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间12:02,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.2929/91元,上日尾盘报6.2960元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2900/00,上日尾盘为6.3030元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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