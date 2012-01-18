〔中国汇市〕人民币兑美元震荡向上,多空消息繁杂客盘需求成主导因素

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 人民币兑美元早盘震荡向上
* 多空消息繁杂,未出现趋势性行情
* 客盘需求成为左右市场的主导因素
路透上海1月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘震荡向上.近期多空消息繁杂,人民币亦处於区间波动,客盘需求则成为左右市场的主导因素.
此前z中国经济数据提振市场信心,激励欧元等非美货币上扬.但目前投资者又将焦点重回欧洲,葡萄牙公债标售、希腊重启债务重整的谈判等事件备受关注.前景不明朗,汇价亦未走出趋势性行情.
汇价先抑後仰,上海一银行交易员指出,早间外资银行有一波美元买盘,压制人民币表示.不过,随後汇价逐步走稳,并在区间内波动.监管层强调人民币汇率要实现双向波动,未来孤注一掷地朝某一方向发展的可能性并不大.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3205元,上日为6.3250元.北京时间上午12:01,人民币兑美元即期报6.3122元,上日尾盘报6.3150元.
"客盘两方面都有,市场整体有些波动.有结有售,各家年底之前也不愿意拿敞口.,"北京一银行交易员表示.
欧元周三在亚洲市场小幅上涨,受助于创出近期低点後的空头回补,但今天稍晚将举行葡萄牙公债标售,欧元料面临阻力.[FRX/CN]
离岸市场上,北京时间12:02,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.2929/91元,上日尾盘报6.2960元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2900/00,上日尾盘为6.3030元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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