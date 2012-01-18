日本拟允许核反应堆最多运营60年

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京1月18日电---日本政府称，日本将允许把核反应堆的寿命年限由规划的40年延长最多20年，这与美国的标准一致。

日本在去年发生自25年前切尔诺贝利核事故以来全球最严重的福岛核危机後，开始引入法规限定核反应堆寿命。

政府将允许核电站运营企业为每个核反应堆申请延长运营，但只能申请一次，且只有在符合一定条件的情况下获准延长。

按照现行规定，核电站运营方30年後可申请延长运营，通常会获准延长10年，只要能提供必要的维护，再次申请延长次数不限。

日本执政党计划在本月末开始的本届国会会议上提交此项法案。（完）