日本拟允许核反应堆最多运营60年

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京1月18日电---日本政府称，日本将允许把核反应堆的寿命年限由规划的40年延长最多20年，这与美国的标准一致。
日本在去年发生自25年前切尔诺贝利核事故以来全球最严重的福岛核危机後，开始引入法规限定核反应堆寿命。
政府将允许核电站运营企业为每个核反应堆申请延长运营，但只能申请一次，且只有在符合一定条件的情况下获准延长。
按照现行规定，核电站运营方30年後可申请延长运营，通常会获准延长10年，只要能提供必要的维护，再次申请延长次数不限。
日本执政党计划在本月末开始的本届国会会议上提交此项法案。（完）
编译：侯雪苹
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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