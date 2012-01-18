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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 10:17 BJT

〔全球经济〕世行下修今明两年全球经济增长预估,称欧洲似已进入衰退

路透华盛顿1月17日电---世界银行周二警告称,发展中国家应为经济增长减缓做准备,这部分要归因于欧债危机,世行同时还大幅调降经济增长预估.

"欧洲似乎已经步入经济衰退,几个主要发展中国家(巴西、印度以及程度较轻的俄罗斯、南非和土耳其)的经济增长也已经放慢,"世行在最新经济预估中称.

世界银行预计,全球经济2012年将扩张2.5%,2013年将成长3.1%,远低於6月时均为3.6%的增速预估.

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