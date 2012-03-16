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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 16:13 BJT

〔中国央行〕2月社会融资规模1.04万亿元,比上年同期多3,912亿元

路透北京3月16日电---中国人民银行周五称,初步统计,中国2月社会融资规模1.04万亿(兆)元人民币,比上年同期多3,912亿元.

刊登在央行网站的新闻稿称,其中,2月人民币贷款增加7,107亿元,同比多增1,730亿元;外币贷款折合人民币增加526亿元,同比多增179亿元;委托贷款增加394亿元,同比少增25亿元.(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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