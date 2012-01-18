版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 10:19 BJT

〔中国新债〕湛江港集团定於30日发行5亿元短期融资券,期限一年

路透北京1月18日电---中国湛江港(集团)股份有限公司周三公告称,将於30日(周一)簿记
建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  湛江港        10        5       12    1/30簿记建档  光大银行       AA      1/31       2/1   
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐