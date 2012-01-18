〔中国房地产〕四分之三城市去年12月房价下滑,今年料进一步下行(更新版)

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* 12月房价同比涨幅降至1.4%,为全年最低

* 环比下跌0.3%,已连续三个月下跌--路透测算

* 2012年房价料延续下行势头

路透北京1月18日电---中国2011年12月有四分之三大中城市房价环比下滑,同比涨幅亦进一步放缓.楼市调控效果进一步显现.2012年在调控不放松的基调下,房价料将进一步下行.

国家统计局周三公布,去年12月70个大中城市中,新建商品住宅价格环比下降的城市增至52个,较上月增加3个,持平的城市有16个;同比价格下降的城市达9个,比11月份增加了5个.

据路透测算,12月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨1.4%,较上月2.2%的涨幅放缓,为连续第五个月涨幅放缓,且以全年最低涨幅收尾.

从环比看,12月新建住宅销售价格较11月下降0.3%,为路透今年初开始测算该加权指数以来的连续第三个月出现下跌.

"12月房价环比降幅继续扩大,2012年调控延续房价料将继续下行.3、4月份推盘小高峰来临之时,资金紧张的开发商将加大降价力度,房价料将加速下滑,"莫尼塔投资房地产分析师施琪表示.

国家统计局新闻发言人马建堂周二在发布会上亦表示,中央政府的房地产调控取得了明显成效,主要体现在投机性、投资性的购房需求得到了有效的抑制,房地产价格尤其是一线城市、重点城市、大城市的房地产价格,无论是环比还是同比都出现了下降.[ID:nCN1339782]

在持续严厉调控政策下,2011年房地产行业主要指标增幅明显放缓,投资及新开工增速出现明显下滑.统计局周二数据显示,尽管2011年房地产投资同比增速维持近28%的高位,但12月单月增速却降至12.3%,为年内新低,新开工面积增幅亦下滑至16.2%.[ID:nCN1339720]

尽管中国住宅市场房价过快上涨的势头已得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.去年底召开的中央经济工作会议强调,2012年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给.

以下为2011年以来中国房价变动一览表:

*房价(较上年同期变动,%):

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9

(较上月变动,%):

-0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.8

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(here)