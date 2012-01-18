版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 12:15 BJT

〔人民币汇率〕2011年名义有效汇率升值4.95%,实质有效汇率涨6.12%--BIS

路透上海1月18日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年12月人民币名义有效汇率指数为104.79,环比上涨1.25%.至此,人民币名义有效汇率当年累计升幅已达4.95%.

国际清算银行的数据并显示,12月人民币实质有效汇率指数为107.97,全年累计升幅为6.12%.

至2011年底,中国外汇交易中心人民币兑美元汇价CNY=CFXS全年累计升值4.70%.

2010年6月,中国央行重启汇改,令人民币兑美元汇价摆脱近两年的盘整之势开始震荡上行,2010年全年累计升值3.6%.(完)

参看详情,请点选国际清算银行网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐