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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 10:58 BJT

〔全球经济〕英国与日本财长敦促欧洲采取更多努力解决债务危机

路透东京1月18日电---据一名日本官员称,英国与日本财长周三敦促欧洲加大努力解决欧债危机,并同意视欧洲自身努力的情况,想办法在即将召开的20国集团(G20)会议上向国际货币基金组织(IMF)增资.

这位日本财务省官员告诉记者,日本财务大臣安住淳和英国财政大臣奥斯本在会面後达成上述共识.

该官员称,两国财长亦均表示担心美国沃克尔准则对全球经济与金融市场造成负面影响,会谈未论及汇率问题.

奥斯本在本周出访中国与日本,此行目的为吸引亚洲投资以提振英国经济.(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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