〔全球经济〕英国与日本财长敦促欧洲采取更多努力解决债务危机

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透东京1月18日电---据一名日本官员称,英国与日本财长周三敦促欧洲加大努力解决欧债危机,并同意视欧洲自身努力的情况,想办法在即将召开的20国集团(G20)会议上向国际货币基金组织(IMF)增资.
这位日本财务省官员告诉记者,日本财务大臣安住淳和英国财政大臣奥斯本在会面後达成上述共识.
该官员称,两国财长亦均表示担心美国沃克尔准则对全球经济与金融市场造成负面影响,会谈未论及汇率问题.
奥斯本在本周出访中国与日本,此行目的为吸引亚洲投资以提振英国经济.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0