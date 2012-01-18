《日本央行焦点》央行料将调降经济增长预估,暂不出台更多宽松政策

* 事件:日本央行政策会议

* 事件:1月23-24日,预计在1月24日0330-0500GMT公布决议

* 利率料维持在0-0.1%不变

* 日本央行料调降经济预估,不出台进一步宽松政策

路透东京1月18日电---日本央行下周料调低经济预估,并对欧洲债务危机升级所带来的风险发出警告,但不会提供更多货币政策刺激,除非严重的市场冲击要求立即采取政策回应.

日本央行正密切关注欧洲局势,一些人不排除爆发雷曼式危机将日本拖回衰退的潜在风险.

不过目前发生这种情况的可能性不大,因此日本央行将保留其有限的政策选择,寄望3月11日地震以及海啸以来在重建活动上的公共支出将帮助经济抵御全球性放缓.

以下为央行1月23-24日会议的可能结果:

调低成长预估,维持货币政策不变

可能性:很高

日本央行清楚欧元疲软对出口商的打击,但不认为目前这是促使政策放宽的一个原因,因为日圆兑美元大致持稳,而美元是日本贸易的主要结算货币.

尽管强调前景存在的风险,但央行仍持坚认为,今年日本经济将温和复苏,因为震後重建的财政支出以及坚挺的民间消费部分抵消了海外需求疲弱的影响.这意味着日本央行目前能够保留政策工具.

日本央行料在长期预估的季度检视中调降截至3月财年的经济预估,从之前的成长0.3%调整为温和萎缩.

该央行亦可能将下一财年的经济增长预估从10月预测的2.2%下调,更加贴近民间部门预测的低於2%,以反映出全球放缓的影响.央行对於消费通胀接近零的预估将大致维持不变.

日本央行在每年4月和10月的半年度展望报告中发布长期成长和物价预测,并在1月和7月进行修正.

市场反应:债券收益率和日圆都不会有明显波动.

通过扩大资产购买规模来放宽政策

可能性:不太可能

日本央行审议委员会委员预料日本经济今年复苏,但在回升时点上看法分歧.一些委员认为是春季,其他委员则感觉要等到进入秋季以後,因为中国等日本重要的出口市场已感受到全球需求放缓的影响.

悲观者认为,主要由於欧洲债务危机,过去几个月日本复苏面临的风险加大,因此他们可能呼吁立即采取行动.

但目前这只是少数派观点,只有在日圆不仅兑欧元,还有兑美元跳升,或是日本股市大跌的情况下,日本央行才会立即放宽政策.

即便按兵不动,央行也会坚持近期经济成长停步的评估,并可能加强对欧债危机风险的警告,维持市场对进一步货币宽松政策的预期.

如若日本央行放宽政策,最有可能的做法就是提高55万亿(兆)日圆(7,160亿美元)的资产规模规模,买进公债和民间债券,以及其他资产.

市场反应:债券收益率和日圆可能短暂下跌,但这种反应稍纵即逝,因为许多市场人士已经消化了今年年初进一步放宽的预期.

以更加激进的举措来放宽政策

可能性:很小

如果欧债危机引发全球性冲击,像2008年底雷曼倒闭之後那样打击日本,日本央行准备采取更大胆的行动.

第一道防御将是通过市场操作向市场挹注大量流动性.接下来央行可能以更大力度买入公债和公司债,可能根据资产购买计划持有较长期券种直至到期.

但这不是直接备选方案,只有遇到严重市场冲击时才会采取这些措施.

市场反应:突如其来的政策变动会重挫债券收益率和日圆.(完)